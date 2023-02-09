Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güngören Belediyesi arama kurtarma ekipleri Mezbahane Caddesi'ndeki Zaman Apartmanı enkazında kurtarma çalışması yürüttü.

Ekipler, 17 yaşındaki Ünzile Sevimli'yi enkaz altından 78 saat sonra kurtardı.

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