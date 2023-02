Gaziantep'teki arama kurtarma çalışmalarında Kazak ekibi de görevde

GAZİANTEP (AA) - BASİR GÜLÜM/ANIL KURU - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Kazakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, bugün 3 kişinin canlı kurtarılmasında etkin rol oynadı.

Ekip lideri Yerik Berlibekov, AA muhabirine, depremi ilk duyduklarında çok üzüldüklerini dile getirdi. "Bizim de yardımımız olur mu acaba" diye düşündüklerini aktaran Berlibekov, Kazakistan hükümetinin destek kararının hemen ardından bölgeye gönüllü olarak geldiklerini kaydetti.

Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Berlibekov, şöyle konuştu:

"Türk halkına çok geçmiş olsun. Türkiye bizim kardeş ülkemiz, milletimiz. Zor bir durum, bunu birlikte aşacağız. Elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz. Süre sorunumuz yok. Bu sorun çözülene ve tüm enkaz altında tek bir kişi kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev bizim için onur verici. İnşallah kardeşlerimizi çıkarmaya devam edeceğiz."

Çalışmalara beraberinde getirdiği arama kurtarma köpeğiyle destek veren Damir Gizatulin, köpeklerin kokuya duyarlı olması nedeniyle bu gibi ortamlarda işlerini çok kolaylaştırdığını anlattı.

Köpekler sayesinde 2 cenazeye ulaştıklarını hatırlatan Gizatulin, köpeklerinin bugün 2 genç ve babanın kurtarılmasında da etkin rol oynadığını vurguladı.

Bircan Baykuliv bugün enkazdan 3 kişiyi çıkardıklarını belirterek, "Bugün sabaha kadar çalıştık ve mutlu sona ulaştık. Kardeşlerimizi canlı olarak çıkardık. Çok zorlu ve yorucu bir çalışma oldu. Önce nefes alışlarını hissettik, sonra sesini duyduk. Zaten nefes almasıydı bizim için önemli olan. Biz buraya çalışmaya geldik, ara vermeye gerek yok. Kurtarma ekibiyiz, kurtarmaya geldik, bunu yaparken dinlenmek olmaz." diye konuştu.

Damir Serik, Türkiye'deki felaketi duyar duymaz vakit kaybetmeden hazırlanmaya başladıklarını belirterek, "Çünkü her bir saniyenin, her bir dakikanın bizim için önemi çoktu. Ekipmanlarımızı toparlayıp hemen yola çıktık. Her bir nefes her bir ses, kurtaracağımız insanları düşünüp ne kadar insan hayatına katkı yapabiliriz diye düşünerek yola çıktık." ifadelerini kullandı.

