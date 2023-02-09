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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'daki STK'lardan İslahiye'deki depremzedelere yardım eli

AA

İstanbul'daki STK'lardan İslahiye'deki depremzedelere yardım eli

GAZİANTEP (AA) - İstanbul'daki bazı dernekler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan acil ihtiyaç malzemelerini, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştırıyor.

İstanbul Arnavutköy Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Hatay ve Malatya'yı etkileyen depremlerin ardından "Depremzedelere Acil Yaşam Paketi" kapsamında toplanan malzemeleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştırdı.

Dernek Başkanı Haluk Kuş, AA muhabirine, depremin olduğu andan itibaren İstanbul'daki bütün müteahhitler ve yönetim olarak 20 kişilik ekiple İslahiye ilçesine geldiklerini söyledi.

Depremin ardından hemen mobil tırla ilçeye vardıklarını belirten Kuş, şunları kaydetti:

"Mobil tırımızda sulu yemek, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği yapıp depremzedelere veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada halkın durumu çok kötü. İlçenin yüzde 80'i yıkılmış durumda. Biz elimizden geldiği kadarıyla burada yardım işlerini yürütüyoruz. Depremzedelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Depremzedelere ayrıca giyim ayakkabı yardımı da yapıyoruz. Şu ana kadar 3 tır geldi, bir tır da yolda. Çocukların süt ihtiyacını da karşılıyoruz."

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