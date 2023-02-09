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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan'da arama kurtarma ve yardım seferberliği sürüyor

AA

Elbistan'da arama kurtarma ve yardım seferberliği sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden birinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde yaşanan asrın felaketinde arama kurtarma çalışmaları yürütülürken depremzedelerin de yaraları sarılıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden hasar gören Elbistan'da çalışmalar devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarda enkaz altında kalanlardan kurtarılanlar olması ilçeye moral oluyor. Kentte asker, polis, arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra gönüllüler de yoğun çalışma yapıyor.

Elbistan ilçesinde AFAD'ın koordinesinde yardım faaliyetlerine de devam ediliyor. Asker ve polislerin desteğiyle çadırlar kurulmaya devam ederken bazı gönüllüler de hayırseverler tarafından gönderilen kıyafetleri depremzedelere dağıtıyor. Gönüllüler yakından ilgilendikleri çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak için çabalıyor.

İlçe genelinde sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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