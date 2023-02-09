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Enkazdan çıkardığı depremzedeye botunu veren itfaiyeci AA'ya konuştu:

AA

Enkazdan çıkardığı depremzedeye botunu veren itfaiyeci AA'ya konuştu:

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN/CEBRAİL CAYMAZ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 89 saat sonra enkazdan sağ çıkardığı Yiğit Akar'a botunu veren itfaiyeci Burak Demirören, meslektaşlarının verdiği botu giyip yeniden arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 89 saat sonra İslahiye'de enkazdan çıkardığı 23 yaşındaki Yiğit Akar'a botunu vererek dikkati çeken itfaiyeci Demirören, enkaz alanın çevresindeki bir parkta kısa süre yalınayak dinlendi.

Demirören'in İslahiye'deki çalışmalar sırasında ekibiyle 5. kişiye canlı şekilde ulaştığı öğrenildi.

Bu sırada AA muhabirine konuşan Demirören, Yiğit'in sesini öğle saatlerinde duyduklarını hatırlattı.

- "Onun istediği bot olsun"

Sahada Zonguldak AFAD ile çalıştıklarını anlatan Demirören, "6,5 saattir enkazdayız. Sesini duyunca ne istiyorsun dedik. Bot istediğini söyledi. Enkazdan çıkarınca ben de seve seve botumu çıkardım. Onun istediği bot olsun." dedi.

Konuşmasına gülümseyerek "zaten ayakkabılarını da aldı gitti" diye devam eden Demirören, şöyle konuştu:

"Depremden 1,5 saat sonra Ereğli'den yola çıktık. 4 gün olmuş, artık bizde zaman kavramı yok. Uyku, yemek aklımıza bile gelmiyor. Az önce arkadaşlara 'Bugün günlerden ne?' diye sordum. Onu çıkarıp sağ gördüğümüzde tüm yorgunluğu attık. Tüm Türkiye'nin dualarını hissediyoruz, o güçle çalışıyoruz. Yeniden güzel haberler vermek istiyoruz."

Daha sonra meslektaşlarının getirdiği farklı bir botu giyen Demirören, sevincini diğer itfaiyecilerle sarılarak paylaştı.

Mutluluğu gözlerine yansıyan Demirören, daha sonra enkaz alanına dönerek arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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