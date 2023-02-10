Adıyaman'da yaşlı kadın, 86 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan 6 katlı binanın enkazından yaşlı kadın, depremden 86 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Adıyaman merkezde bulunan 6 katlı Özlem Apartmanı enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

JAK ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda enkaz altında kalan 73 yaşındaki Remziye Polat'a ulaşıldı.

Ekiplerin sağ çıkardığı yaşlı kadın, tekbirler eşliğinde sedyelere alınarak ambulansa taşındı. Polat, ambulanstaki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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