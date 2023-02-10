Gaziantep'te enkaz altında kalan Adnan 94 saat sonra kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, enkaz altında kalan 17 yaşındaki Adnan Korkut, 94 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Şehitkamil ilçesinde, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, Afet Gönüllüleri Derneği, polis ve Şehit Kamil Belediyesi ekiplerince Gölgeler Apartmanı enkazında yürütülen çalışma sonucu 17 yaşındaki Adnan Korkut, 94 saat sonra göçük altından çıkarıldı.

Korkut, müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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