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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Asrın felaketi" tarihi Antep evlerine de zarar verdi

AA

"Asrın felaketi" tarihi Antep evlerine de zarar verdi

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turistik değerleri arasında yer alan tarihi Antep evleri, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde zarar gördü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkileyerek çok sayıda binada hasara neden oldu.

Gaziantep tarihi yapılarına da önemli hasarlar veren depremle kentin ve bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan tarihi Antep evlerinde de hasar oluştu. Tarihi evlerin yoğunlaştığı Bey Mahallesi'nde yer alan evlerin bazı duvarlarının çöktüğü, evleri hasar gören vatandaşların civarda kurdukları çadırlarda kaldıkları gözlendi.

- Antep evlerinin özelliği

Tarihi Antep evleri, yüksek duvarların arkasında, dış mekanlardan mümkün olduğunca soyutlanmış, avluya dönük yapılar olarak öne çıkıyor.

Genellikle iki katlı olarak inşa edilen bu evlerin yapımında havara taşı (yumuşak kalker), topak taşı, keymıh (sert kalker), minare kayası, bazalt (karataş), beyaz mermer, kırmızı mermer ve doğadan toplanan bazı renkli taş cinsleri kullanılıyor. Bu yüzden bu evler, yazları serin, kış aylarında ise sıcak kalmasıyla da dikkati çekiyor.

İç avlu anlayışının hakim olduğu evlerdeki avlulara, yaşantının büyük bölümünün burada geçmesi nedeniyle "hayat" deniyor. Yapıların üst katlarında, yola bakan büyük kafes pencerelerin hemen üzerinde ise kuş tagası diye adlandırılan kuşlar için yuva da yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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