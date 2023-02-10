Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın 100 saat sonra kurtarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, bir kadın 100 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.



Rize AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde yıkılan Kurtuluş Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini tespit etti.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda bir kadını, depremden 100 saat sonra bulunduğu yerden çıkarttı.

Kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.