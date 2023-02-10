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Enkazın 8 metre altına girip depremzedeyi çıkaran madenci operasyonu anlattı:

AA

Enkazın 8 metre altına girip depremzedeyi çıkaran madenci operasyonu anlattı:

ADIYAMAN (AA) - ESRA HACIOĞLU KARAKAYA - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenen Adıyaman'a gelen madenciler, kömür ocağı metoduyla enkazın 8 metre derinliğine inerek 90 saatin ardından 17 yaşındaki genç kızı sağ çıkardı.

Kurtarma ekibinde yer alan madenci Sinan Durdu, AA muhabirine, bölgeye Zonguldak'tan geldiklerini söyledi.

14 kişilik ekiple Salı günü deprem bölgesinde çalışmalara başladıklarını anlatan Durdu, madenciler olarak toplam 200 kişi olduklarını aktardı.

Sabah saatlerinde bugünkü arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını ve dün de aynı bölgeden 2 kişiyi kurtardıklarını belirten Durdu, şunları anlattı:

"Dün sesini alamamıştık Gülsüm'ün. Bugün aslında tesadüfen acaba ses olur mu diye tekrar geldik. Küçük duyumlar alınca müdahaleye başladık ve sesi duyduk. Sesi duyunca umutlandık ve bize bir enerji geldi. Arkadaşlarımla müdahaleye başladık ve yer açmaya başladık. Zor bir arazide çalıştık ve biraz riskli bir alandı. Tayvanlı arkadaşlar da gelip bakmış ama ilerleyememişler. Oraya girilmez diye düşündüler. Madenci olduğumuz için biraz daha rahattık. Çünkü bizim çalışma alanımız hep zorlu."

- "Aşağıyı resmen ocak havasına soktuk"

Adıyaman'a gelirken malzemelerini de tırlarla getirdiklerini ifade eden Durdu, "Getirdiğimiz kütüklerle domuz damını yaptık. Bu yöntem madende kullandığımız bir sistem. Aşağıyı resmen ocak havasına soktuk. Aşağısı bize madeni aratmadı. Madenci gibi girdik, blokları kıra kıra Gülsüm kızımıza ulaştık. Aşağıda ilk yardım konusunda UMKE de bize yardımcı oldu." diye konuştu.

Operasyonun ilk başlarında sesin çok az geldiğini, blokları kırdıkça sesin arttığını, son bloka geldiklerinde sesin çok yaklaştığını belirten Durdu, "Sürekli kızımızı telkin etmeye çalıştık. Sürekli 'Geldik kızım, korkma makineler çalışıyor.' dedik. Ulaştığımızda Gülsüm, kanepede uzanıyordu." dedi.

Gönüllü olarak bölgeye geldiklerini hatırlatan Durdu, "İlk ekip olarak 100 kişi olarak geldik. Ama madencilerin hiçbiri oraya gitmem demez. Hepsi çok güzel çalışıyor. Mutluyuz, hepimizin çocuğu var. Bir kızımızı hayata bağladıysak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

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