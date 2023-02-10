Nizip'te 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi, yaralı olarak çıkarıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından biri çocuk 2 kişi çıkarıldı.

Depremin üzerinden geçen 105 saat sonra ulaşılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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