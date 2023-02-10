Bakan Kurum, Nizip'te incelemelerde bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile ilçede arama kurtarma çalışmasının yürütüldüğü Fatih Sultan Mahallesi'ndeki enkazlarda inceleme yaptı.

Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, daha sonra depremzedeler ile görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.