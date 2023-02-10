Enkazdan 3 kişiyi kurtaran AFAD personeline vatandaşlardan sevgi gösterisi

GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde, biri çocuk 3 kişiyi kurtarırken enkaz içindeki çalışmaları kameraya kaydedilen AFAD personeli İbrahim Halil Yıldırım'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışma başlatan ekiplerden AFAD'da görevli Yıldırım, depremin ardından 105 saat sonra biri çocuk 2 kişiyi kurtardı. Aradan geçen 2 saat sonra da bir kadına ulaşan Yıldırım ve beraberindekilerin, söz konusu kişilere ulaştığında yaşadığı sevinç kameraya yansıdı.

3 kişiyi çıkardıktan sonra enkazdan çıkan Yıldırım'a çevredeki vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşların "Adamsın", "Nizip'in gururu" sloganları atması üzerine Yıldırım, "Sonuna kadar çalışmaya devam" diye yanıt verdi.

Yıldırım, AA muhabirine, ses üzerine aşağı indiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk önce bir çocuk sesi duyduk, sonra bayana ulaşınca '3 hayat var' dediler. 'Üzerimizde yaklaşık 7 ceset var' dediler. Küçücük bir delikten ses geliyordu. Genişletip ilk önce çocuğu aldık. Sonra abisi olduğunu düşündüğümüz kişiyi aldık. En son çıkacak bayanın bileğine kiriş düşmüştü. O bizi biraz uğraştırdı ama Allah'ıma şükürler olsun, yüz bin kere şükürler olsun ulaştık."

Yıldırım, daha sonra enkaz bölgesindeki çalışmalarını sürdürdü.

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