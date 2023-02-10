Gaziantep'te hamile kadın 115 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazın altında kalan ve hamile olan Zahide Kaya, 115 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, polis özel harekat ekipleri ve çeşitli STK'lerin arama kurtarma ekipleri, Hilmi Kutlubay Caddesi'nde bulunan Zeynep Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan hamile Zahide Kaya ile iletişim kurdu. Kaya, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 115. saatinde kurtarılan, ilk olarak serum takılan ve oksijen desteği verilen Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaya'nın yakınları, alanda bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin'e sarılarak teşekkür etti.

Yaklaşık 1 saat önce Zahide Kaya'nın 6 yaşındaki kızı Kübra da kurtarılmıştı.

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