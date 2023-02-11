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İslahiye'de 115 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu helikopterle hastaneye sevk edildi

AA

İslahiye'de 115 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu helikopterle hastaneye sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu, Jandarma Genel Komutanlığa ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından İslahiye ilçesinde enkaz altında kalan Abdullah Keskin ve engelli oğlu Ahmet, ekiplerin çalışmasının ardından dün saat 22.50'de enkazdan sağ çıkartıldı.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edilen baba ve oğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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