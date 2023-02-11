Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

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