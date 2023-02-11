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Yapı İşleri Genel Müdürlüğü depremlerden etkilenen 10 ilde 132 bin 898 binayı inceledi

AA

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü depremlerden etkilenen 10 ilde 132 bin 898 binayı inceledi

GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 132 bin 898 binanın incelendiğini belirterek "Bu binalarda 761 bin 104 bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde bina bazlı olarak 7 bin 584 adeti yıkık ya da acil yıktırılması gereken yapılar. 12 bin 617 adet yapıda ağır hasarlı yani oturulamaz, kullanılamaz durumdaki yapı olarak tespit edildi." dedi.

Aslan, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, depremlerden etkilenen 10 ildeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

İlk depremde 10 ilde hasar meydana geldiğini belirten Aslan bu illerde hasar tespit çalışmalarını 6 bin personelle sürdürdüklerini ifade etti.

İllerdeki hasarın büyüklüğüne göre personel sayısının değiştiğini anlatan Aslan şöyle devam etti:

"Toplamda bu zamana kadar 10 ilde 132 bin 898 bina incelendi. Bu binalarda 761 bin 104 bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde bina bazlı olarak 7 bin 584 adeti yıkık ya da acil yıktırılması gereken yapılar. 12 bin 617 adet yapı da ağır hasarlı yani oturulamaz, kullanılamaz durumdaki yapı olarak tespit edildi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı da 100 bin bağımsız bölüme geliyor. 100 bin bağımsız bölümde şu anda oturulması mümkün değil diye görülüyor. 3 bin 600 binanın orta hasarlı olduğu görülüyor. Bu da bu binaların güçlendirme görmeden kullanılamayacağı manasına geliyor."

Aslan, 26 bin 603 bağımsız bölümün güçlendirme görmeden kullanılamaz durumda olduğunu aktararak "31 bin 791 az hasarlı, 60 bin 185 yapı ise hasarsız, 91 bin yapı az hasarlı ya da hasarsız olarak görülüyor. Bağımsız bölüm olarak karşılığına bakıldığında ise 563 bin konuta denk geliyor. Bunlar ise depremden oturulamayacak bir hasar almadığı anlamına geliyor. 311 bin 713 yapı hiç hasar almamış. 252 bin 722 yapı ise az hasar almış, sıva çatlağı gibi, boya dökülmesi gibi yapısal bir hasar almamış anlamına geliyor." diye konuştu.

- Evlerinin durumunu hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenebilirler

Dün akşamdan itibaren hasartespit.csb.gov.tr adresinden bütün verilerin yayımlanmaya başlandığı bilgisini veren Aslan, "Vatandaşlarımız kendi adres ve kimlik bilgileriyle girdiklerinde eğer tespiti yapılmış ise evlerinin hasar derecelerini görebiliyorlar. Eğer bu sistemden baktılar, hasar derecelerini hasarsız olarak gördülerse dilerlerse evlerine girebilirler çünkü bu yapı bu depremden bir hasar almamış anlamına geliyor. Yine aynı şekilde evlerinin hasar derecesini az hasar olarak görüyorlarsa bu da yapısal bir hasar almadığı anlamına geliyordur o yapının. Bu şekilde görülen yapılarda da vatandaşlarımız dilerlerse evlerine girebilirler." dedi.

- Hasar tespit 3 aşamada yapılıyor

Aslan, hasar tespitini 3 aşamada gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bunlardan birincisinin afet etkisi belirleme çalışmaları olduğunu anlatan Aslan şunları kaydetti:

"İHA'larla ve dronlarla uçarak yıkık tespit etme ve denetleyeceğimiz ve inceleyeceğimiz alanın büyüklüğünü tespit etme yönünde bir çalışma. Bunlar özel yazılımlı dronlar. Normal dronlar, İHA'lar değil. İkincisi inşaat mühendislerimizce, ekiplerimizce sahada incelenerek yapılan sisteme giren bir tespit. Üçüncüsü ise ana merkezlerde yatma ya da bir deplasman gibi risk gördüğümüz yerlerde yine farklı cihazlarla inceleme şeklinde yapıyoruz.

Hasar tespiti gözle yapılan bir incelemedir. Bunun standardı da mevzuatı da bütün dünyada böyledir. Burada mühendislerimizin baktığı şey, taşıyıcı sistemde deprem kaynaklı bir hasarın olup olmadığıdır. Yani benim binam 45-50 yaşında, benim binamın acaba beton dayanımı nasıl, acaba demirlerimin durumu nasıl gibi bir tespit değildir bu. Bütün dünyada da hasar tespiti bu şekilde yapılır. Deprem bu kolonlara bu kirişlere taşıyıcı sistemlere bir hasar verdi mi, burkulma, kesme, çatlama oldu mu, bunlar incelenir. Ülkemizde de bu şekilde yapılıyor."

- "Kümülatif olarak bakıldığında tüm illerde çalışmalar yüzde 30-35 bandında"

Banu Aslan "Çalışmaların yüzde kaçı tamamlandı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aslında farklı illerimizde 10 ilimizde farklı seviyelerdeyiz. Gaziantep özelinde söyleyecek olursak şu anda kümülatifte yüzde 50'yi geçtik. 4-5 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Farklı illerimizde de farklı seviyelerde yürüyor. Kümülatif olarak bakıldığında da tüm illerde yüzde 30-35 bandında olduğumuz görülüyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz hasar tespit çalışmalarını teknik çalışmaları 3-4 gün içinde bütün illeri de bitirebiliriz.

Çok ciddi bir ekibimiz var. Eğitimli ekibimiz var Bakanlık olarak. Bunların hepsinden yararlanarak çok kısa sürede de bitirebiliriz. Ancak tabii vatandaş şok yaşadı, travma yaşadı, sahanın birtakım hassasiyetleri var. Biz bu hassasiyetleri de gözeterek, saygı duyarak, normal bir hızla ilerliyoruz. Yoksa çok daha hızlı bitirip enkazı da alabiliriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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