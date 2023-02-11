Nurdağı'nda depremin 129. saatinde 4 kişi enkazdan kurtarıldı

Depremler büyüklüklerine göre nasıl hissedilir?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, afetin 129. saatinde biri çocuk 4 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, İHH, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Nurdağı ilçesindeki Akar Apartmanı enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan biri çocuk 4 kişiyle iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından kişiler, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 129. saatinde enkazdan çıkarılan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.