İslahiye'de 4 yaşındaki çocuk depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 132. saatte 4 yaşında bir kız çocuğu çıkarıldı.



Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, JÖAK, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Pevzi Paşa Mahallesi Kardelen Apartmanı enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 4 yaşındaki Şengül Karabacak ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından küçük çocuk, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 132. saatinde enkazdan çıkarılan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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