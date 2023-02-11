BBP Genel Başkanı Destici, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu:

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GAZİANTEP (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu, depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, depremden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretleri sürdürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gelen Destici, binaların yıkıldığı alanlarda incelemelerde bulundu, arama-kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.

İlçedeki depremzedelerin talep ve ihtiyaçlarını da dinleyen Destici, BBP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile yakınları enkaz altında bulunan parti üyesi ve 2019 Yerel Seçimlerinde belediye başkan adayı Hasan Dilek ile görüştü.

Kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Destici, ülkenin büyük bir felaketle karşı karşıya olmasına rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarıyla bölgedeki vatandaşların yanında olduğunu, birlik ve beraberlik içinde acı günlerin geride bırakılacağını vurguladı.

Devletin tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla görevinin başında olduğunu aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Milletimiz de tarihimizde sayısız kez şahit olduğumuz gibi devletinin yanındadır, bütün imkanlarını seferber ederek kurtarma çalışmalarına ve afet bölgesindeki mağdurlara katkı sağlama gayreti içindedir. Bu zorlukları aşacağız. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda sayısız felaketi omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde atlattık, yine başaracağız. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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