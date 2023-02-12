Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen ve dün gözaltına alınan 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

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