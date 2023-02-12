Küçük Şengül'ü enkazdan kurtaran JAK timi yeni canlar için sahada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük Şengül'ü enkazdan kurtaran JAK timi yeni canlar için sahada

AA

Küçük Şengül'ü enkazdan kurtaran JAK timi yeni canlar için sahada

GAZİANTEP (AA) - HALİL FİDAN - CEBRAİL CAYMAZ - Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremden 132 saat sonra 5 yaşındaki Şengül Karabaş'a ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD öncülüğünde JAK, AKUT, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) gibi Türkiye'nin göz bebeği kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekip, pazartesi gününden itibaren adeta zamanla yarışıyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde Yüsra Yıldız ile annesini enkazdan yaralı çıkaran arama kurtarma ekiplerinde yer alan JAK ekibi, bu acı olayda da Gaziantep'in İslahiye ilçesi, Fevzi Paşa Mahallesi, Kardelen Apartmanı enkazında 5 yaşındaki Şengül Karabaş'a ilk ulaşanlardan oldu.

Küçük çocuk, 12 saatlik çalışma sonucu depremin 132'nci saatinde enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra da enkazdan küçük kızın babası Sezai Karabaş çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan çocuk, sağlık görevlilerinden "sarı kola" istedi, öpücük yolladı.

Bu bölgede arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiptekiler o anları anlattı.

JAK Arama Kurtarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Atacan, AA muhabirine, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı, JAK taburu olarak depremin hemen ardından bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

Salı gününden itibaren de Kardelen Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyetlerini icra ettiklerini aktaran Atacan, şunları kaydetti:

"Öğlen saatlerinde çalışma yaptıkları esnada bir boşluk oluştu. O boşluktan arkadaşlarımız içeriye seslendi. Karşılığında da bir yardım çağrısı geldi. Daha sonra burada bulunan Yeni Anadolu Madencilik ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve jandarma kurtarma ekipleri olarak boşluktan aşağıya galeri açma metoduyla, kuyu açma tekniğiyle ilerlemeye başladık. Sonrasında ilk olarak Sezai Bey'e ulaştık. Kendisiyle görsel ve fiziksel teması sağladık. Yeterince boşluk oluştuktan sonra da ilk olarak Şengül kızımızı sağlık ekiplerine teslim ettik. Daha sonra biraz daha genişleterek Sezai Bey'in çıkmasına uygun hale getirip kendisini de oradan alıp sağlık unsurlarına teslim ettik. Geniş bir alanda mahsur kalmışlar ayaktaydı, biz kendisiyle irtibat kurduğumuzda yaklaşık 1-2 metrelik bir boşlukları varmış. Hatta biz çalışırken biraz daha geride durmalarını telkin ettik. Sağ olsunlar onlar da ellerinden geleni yaparak, çabalayarak, umutlarını hiç kaybetmeyerek bize de umut oldular. 132 saat sonra enkazdan sağ bir şekilde burada bulunan arama kurtarma ekipleriyle ortak çalışma sonucunda çıkardık."

Bu duygunun tarif edilemeyecek kadar özel olduğunu vurgulayan Atacan, o anları şu şekilde anlattı:

"Yanlarında bir şey yokmuş, (Şengül) ilk önceliği su oldu, su istedi bizden. Tabi ki de sağlık ekiplerine teslim etmeden önce hiçbir şekilde kendisine yiyecek ve içecek vermedik. Sağlık ekipleri kendisine gerekli ilk tıbbi müdahaleyi yaptı. Sonrasında da hastaneye sevk edildiler. Bizim buradaki çalışmamızdan itibaren ilk iki canlımızdı. Daha önce maalesef hep enkazdakilerin cansız bedenlerine ulaşmıştık. Bizim için de çok büyük umut verici bir olay oldu. Şu an daha fazla motive olduk. 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremde de jandarma arama kurtarma timleri olarak Yüsra bebek ve annesini enkaz altından sağ salim sağlık ekiplerine teslim etmiştik. Ondan sonra da bu kadar uzun bir süre geçtikten 132. saatte tekrar iki cana dokunmak bizler için gerçekten çok gurur verici."

- Günlerdir burada çalışıyoruz

Jandarma Teğmen Merve Gezginci ise günlerdir burada çalıştıklarını ve enkazdan canlı çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.

Şengül Karabaş ve babasını kurtardıkları için ayrıca mutlu olduklarını aktaran Gezginci, bunun kendilerine de çok olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri ...
Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
YEREL HABERLER Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ...
Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan ...
(Görüntülü) ÖLÜMÜ GÖZE ALIP, BEBEKLERİ YALNIZ BIRAKMADILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖLÜMÜ GÖZE ALIP, BEBEKLERİ YALNIZ ...
Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
Sağlık çalışanlarının deprem sırasında kuvözdeki bebekleri koruma çabası kamerada
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının deprem sırasında kuvözdeki ...
Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Gaziantep'te 13 yaşındaki çocuk 133 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 13 yaşındaki çocuk 133 saat sonra ...
Gaziantep'te 13 yaşındaki İkra Arslan 138 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 13 yaşındaki İkra Arslan 138 saat sonra ...
(Görüntülü) GAZİANTEP - ENKAZDAN 133 SAAT SONRA ÇIKARILDI, HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP - ENKAZDAN 133 SAAT SONRA ...
(Görüntülü)GAZİANTEP?İN NURDAĞI&#039;NDA 13 YAŞINDAKİ ESRA DEMİRAL SAĞ OLARAK KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP?İN NURDAĞI'NDA 13 YAŞINDAKİ ...
İslahiye'de 63 yaşındaki kadın depremin 133. saatinde enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER İslahiye'de 63 yaşındaki kadın depremin 133. saatinde ...
BBP Genel Başkanı Destici, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, deprem bölgesinde ...
(Görüntülü)GAZİANTEP İSLAHİYE&#039;DE 4 YAŞINDAKİ ŞENGÜL İLE BABASI SEZAİ KARABAŞ 132. SAATTE KURTARILDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP İSLAHİYE'DE 4 YAŞINDAKİ ...
GÜNCELLEME - İslahiye'de baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - İslahiye'de baba-kız depremin 132. ...
(Görüntülü)GAZİANTEP İSLAHİYE&#039;DE 4 YAŞINDAKİ ŞENGÜL İLE BABASI SEZAİ KARABAŞ 132. SAATTE KURTARILDI-
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP İSLAHİYE'DE 4 YAŞINDAKİ ...
İslahiye'de 4 yaşındaki çocuk depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER İslahiye'de 4 yaşındaki çocuk depremin 132. saatinde ...
(Görüntülü)NURDAĞI&#039;NDA 5 KİŞİLİK ASLAN AİLESİ ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)NURDAĞI'NDA 5 KİŞİLİK ASLAN AİLESİ ...
Nurdağı'nda depremin 129. saatinde 4 kişi enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Nurdağı'nda depremin 129. saatinde 4 kişi enkazdan ...
(Görüntülü)-YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ASLAN HASAR TESPİTİNİN YÜZDE 35&#039;İ TAMAMLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)-YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ASLAN HASAR ...
Anadolu Federasyonu, gönüllü gençlerle depremzedelerin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Anadolu Federasyonu, gönüllü gençlerle ...
Yapı İşleri Genel Müdürü Aslan: Hasar tespitinin yüzde 35´i tamamlandı
YEREL HABERLER Yapı İşleri Genel Müdürü Aslan: Hasar tespitinin ...
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü depremlerden etkilenen 10 ilde 132 bin 898 binayı inceledi
YEREL HABERLER Yapı İşleri Genel Müdürlüğü depremlerden etkilenen 10 ...
BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep'te tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep'te tedavi gören ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.