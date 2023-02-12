Gaziantep'te 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında bir çocuğa ulaştı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarla 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi enkazdan 155 saat sonra kurtardı.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı binanın enkazından daha önce de 6 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.

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