Nurdağı'nda depremin 159. saatinde bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

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GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 159. saatinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan kişi kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlçede depremde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda çalışma yapan Polis Özel Harekat ekipleri, Şırnak Koruyucular Derneği ve Gaziantep İtfaiyesi ekipleri bir sese ulaştı.

Yapılan çalışma sonucu depremin 159. saatinde 17 yaşındaki Saadet Coşkun kurtarıldı.

Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan Coşkun, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Nurdağı'nda koordinatör olarak bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin ve Mehmet Sait Kirazoğlu da yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

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