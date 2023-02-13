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Gaziantep'te enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor

AA

Gaziantep'te enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen kentteki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınmasının ve fotoğraf teşhis işlemlerinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

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