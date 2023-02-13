Depremde çocuklara koşan hemşirenin çabası güvenlik kamerasına yansıdı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Gaziantep'teki hastanede görevli hemşirenin, hastanede yatan çocukları binadan çıkarmak için gösterdiği gayret güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem esnasında İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli bir hemşirenin kameralara yansıyan fedakarlığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında "Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı." ifadesini kullandı.

Görüntülerde, sarsıntının başlamasıyla sağlık çalışanlarının koşmaya başlaması yer alıyor. Çocukların tedavi gördüğü bölüme doğru koşan hemşirenin, önce bir odaya girdiği, oradaki çocuğu kucağına aldığı, yan odaya geçtiği, hastanedekileri çıkışa yönlendirdiği, daha sonra çocukla birlikte hastaneden çıktığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.