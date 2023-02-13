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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te depremde enkazdan çıkarılan anne ile bebeği, 8 gün sonra kavuştu

AA

Gaziantep'te depremde enkazdan çıkarılan anne ile bebeği, 8 gün sonra kavuştu

GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından kurtarılan 19 yaşındaki anne, 8 gün boyunca ayrı düştüğü 7 aylık oğluna hastanede kavuştu.

Nurdağı ilçesindeki iki katlı binanın birinci katında yaşayan Suriyeli Kinda İbrahim, eşi Ahmet ile 7 aylık bebekleri Mustafa Arac depremde yıkılan binanın altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerince depremin olduğu gün yıkıntılar arasından çıkarılan bebek, Gaziantep'teki Medical Point Hastanesinde tedavi altına alındı.

Oğlundan 15 dakika sonra kurtarılan anne Kinda İbrahim ise kocası ve kardeşinin altında bulunduğu enkazın başından ayrılmadı.

Hastane yetkililerinin yaklaşık 8 gün sonra ulaştığı anne Kinda İbrahim, çocuğuna Medical Point Hastanesi'nde kavuştu.

Kocasını ve kardeşini depremde yitiren anne Kinda İbrahim, yaptığı açıklamada, yıkıntılar arasında çok zor saatler geçirdiklerini belirterek, canlı çıkmayı hiç beklemediklerini söyledi.

Yaklaşık 6 saat enkaz altında kaldıklarını ifade eden Kinda, "Önce bebeğimi çıkarmışlar. Sonra bana ulaştılar ancak kocam ve kardeşim vefat etmiş. Mustafa'yı çıkardıktan 15 dakika sonra beni çıkardılar. Deprem anında her şey üzerimize yıkıldı. Canlı çıkma ümidimiz yoktu. İçerde büyük travma yaşadık. Deprem olduğunda en son hatırladığım, çocuğumu kacağıma aldığım ve beklemeye başladığım oldu." diye konuştu.

Bebeğin doktoru Baver Demir, Mustafa'nın Nurdağı'ndaki ilk müdahalenin ardından hastaneye getirildiğini belirtti.

Minik Mustafa'nın vücudunda doku hasarlarının oluştuğuna dikkati çeken Demir, "Tüm değerleri toparlama eğiliminde. Bugün de annesiyle buluşturduk. İnşallah sağlıkla afiyetle evlerine dönmesini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacak." dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de depremin ilk anından itibaren depremzedelere hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Şimdiye kadar hastanelerinde yaklaşık 250 depremzedeye faydalı olmaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Hastanemize getirilen bu depremzedelerin yaklaşık 100 tanesinin ameliyatlarını yaptık. 80 civarında hastamızı yatırarak yoğun bakımlarda tedavi etmeye başladık. Şükür ki birçoğunun hayatını kurtarmayı başardık. Bizler de depremzede olmamıza rağmen tüm çalışanlarımızla 7/24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Zor şartlar altında çalıştık. Doğalgazın olmadığı, soğuk bir ortamda eksik personelle en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Tüm bölge halkına geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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