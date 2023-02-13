GÜNCELLEME - İslahiye-Hatay kara yolunda depremlerin ardından 1,5 metrelik kabarmalar oldu

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GAZİANTEP (AA) - İslahiye-Hatay kara yolunda, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yer yer 1,5 metrelik kabarmalar oluştu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği bölgelerden gelen görüntüler, depremlerin verdiği zararın boyutunu gözler önüne seriyor.

Depremin etkilediği kentlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Hatay arasındaki kara yolu da depremin etkisinin en fazla görüldüğü yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

İshaliye-Hassa-Kırıkhan kara yolunda yer yer 1,5 metrelik kabarmalar yaşanırken deprem anında yolu kullanan 4 araçta da maddi hasar oluştu.

Kara yolları ekipleri bölgeye gelerek yolda çalışmalara başladı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı kara yolu, kabarma olan kısımlardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak.









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