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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tacikistan'dan gelen 50 kişilik ekip deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

AA

Tacikistan'dan gelen 50 kişilik ekip deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - OKAN COŞKUN / FIRAT ÖZDEMİR - Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye Tacikistan'dan gelen afet yardım müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütüyor.

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biri de Tacikistan oldu.

50 kişilik uzman ekip, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta hayat kurtarıyor.

Kahramanmaraş'ta bulunan ekipler, tam donanımlı özel ekipman ile enkazda kalanların çıkarılması için çalışıyor.

Ekip lideri İsozoda Sulaimon, AA muhabirine, 4 gündür kentte arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

7/24 esasına göre çalıştıklarını anlatan Sulaimon, şöyle devam etti:

"50 kişilik bir heyetle buradayız. Şu ana kadar 3 vatandaşımızı enkazdan kurtardık. Dün 158 saat sonra 3 yaşında bir çocuğu kurtardık. 4 gündür burada çalışıyoruz. Türkiye bize ne zaman dönün dense o zaman döneceğiz. Son ana kadar burada kalmayı planlıyoruz. Türkiye'ye yardım etmeye devam edeceğiz. Türk devletinin yanındayız, elimizden geleni yapacağız. Tabii ki umudumuz var. Çalışmalara devam edeceğiz."

Ekipte görev yapan Ahmadzoda Muzaffar da Türkiye'ye yardıma geldiklerini ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Sağ bir vatandaş çıkardıklarında mutlu olduklarını aktaran Muzaffar, "Tacikistan'dan yardıma geldik. Türk devletine yardım ediyoruz. 3 kişiyi sağ çıkardık. Ümit hala var. Ne kadar vakit lazımsa burada olacağız ve çalışacağız. Allah yardımcımız olsun." dedi.

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