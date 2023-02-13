Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan 25 binaya ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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