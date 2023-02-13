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TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Gaziantep'te incelemelerde bulundu:

AA

TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Gaziantep'te incelemelerde bulundu:

GAZİANTEP (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Devletimiz, milletimizle beraber bu felaketin üstesinden gelebilecek kudrete, imkana sahip." dedi.

Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Meclis Başkanı Şentop, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kent ve çadır alanlarında incelemelerde bulundu.

Şentop, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece yüzyılın değil şiddeti, kapladığı alan ve etkisi bakımından son birkaç yüzyılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Dün sabahtan itibaren depremin etkilediği Osmaniye, Antakya, Kilis ve Gaziantep kent merkezleri ile ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Şentop, "Felaketin büyüklüğünü ancak görerek anlamak mümkün. İlk anlardan itibaren devletimiz teyakkuza geçti ve elindeki bütün imkanları bölgeye sevk ederek çalışmaya başladı. Vatandaşlarımızın büyük gayretleri, sivil toplum kuruluşlarımızın ve birçok ülkeden özellikle arama kurtarma alanında yardım ve destek için çalışmalar oldu. Gayret ve emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Depremin ardından ilk andan itibaren herkesin elinde ne imkan varsa ve aklına ne geliyorsa onu yapmaya çalıştığını anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi biraz daha planlı, felaketi yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve onların talepleri doğrultusunda birtakım çalışmalar yapmak lazım. Yavaş yavaş barınmayla ilgili talepler ön plana çıkmakta. Bunların bir kısmı çadırlar vasıtasıyla karşılanıyor ama nispeten daha kalıcı bir şeyler yapmak gerekiyor. Burada Kalyon Vakfı öncülüğünde 3 bin vatandaşımızın barınabileceği konteyner alanı inşa ediliyor. Hem mutfak hem tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılandığı bir alan. Bu tür alanlara ihtiyaç var. Bu bakımdan felaketle muhatap olmuş vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenlerin AFAD'la koordineli olarak buradaki ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda çalışma yapması gerekir. Belki örnek bir çalışma olarak burası görülmeli. Başka yerlerde de benzer hazırlıklar, çalışmalar var. Devletimiz, milletimizle beraber bu felaketin üstesinden gelebilecek kudrete, imkana sahip. Zaman içerisinde şekilleneceğini düşünüyorum. Cenabıhak bir daha milletimize bu tür acılar ve felaketler yaşatmasın."

Meclis Başkanı Şentop, bu depremlerin ardından çıkarılması gereken dersler olduğuna dikkati çekerek, "Coğrafyamız, ülkemiz deprem kuşağında ve tam olarak kestiremediğimiz belli periyotlarla depremle muhatap olacağız. Bundan hiçbirimizin tereddüdü yok. Depreme hazırlık yapmamız noktasında devletimizin, yerel yönetimlerin ve vatandaşlarımızın da bilinçli olması ve ona göre hesap yapması, hareket etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Nurdağı'nda kurulan çadır alanında kalan vatandaşları ziyaret etti; burada oluşturulan kriz merkezinden bölgedeki son durum ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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