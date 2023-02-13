Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımda bulunan 2 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin provokasyon amaçlı paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 2 şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, deprem felaketine ilişkin sosyal medya platformlarında toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla paylaşımlarda bulunan kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüttü.

Provokasyon amacı taşıyan paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 26 hesap yöneticisi tespit edildi. Çalışmanın devamında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.





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