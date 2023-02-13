İslahiye'de depremler sırasında devrilen 2 vagon vinç yardımıyla kaldırıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen 2 vagon, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'nda bekleyen İslahiye-Mersin arasında yolcu taşımacılığı yapan trenin 2 vagonu devrildi.

Vinç yardımıyla düzeltilen vagonlar monte işlemi yapılarak eski haline getirildi.



Depremde zarar gören lokomotif bakım deposunun ise ekipler tarfından yıkımı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.