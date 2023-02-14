Depreme direnen İslahiye Devlet Hastanesi kesintisiz hizmetini sürdürüyor

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GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere dayanan İslahiye Devlet Hastanesi, "asrın felaketinin" ilk saatlerinden bu yana vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu çok sayıda binanın yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çok sayıda insan da hayatını kaybetti.

Yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen İslahiye Devlet Hastanesi ise sağlam olduğunu bu depremde gösterdi.

Depremin ardından hastaneye gelen sağlık çalışanları, vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdü.

Hastane Başhekimi Mustafa Yıldız, AA muhabirine depremle birlikte hastanede seferberlik ilan edildiğini, hastaneye gelebilen tüm sağlık çalışanlarının enkaz altından getirilen vatandaşlara müdahale ettiğini ifade etti.

Yaraları sarmaya devam ettiklerini aktaran Yıldız, "Çok şükür bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden çok daha iyi olacağız. Vatandaşlar da bize çok destek veriyor." dedi.

Yıldız, Türkiye'nin dört bir yanından gelen doktor ve sağlık personelinin de görev yaptığını belirterek, "Onlarla beraber sahadayız, köylerimizi ziyaret ediyoruz, doktor ve eczane hizmeti veriyoruz. Milletimiz sağ olsun yardımları buraya fazlasıyla gönderdi, yanımızda olduklarını biliyoruz, hepsinden Allah razı olsun, devletimiz de burada, hiçbir sıkıntımız yok. Yavaş yavaş hep beraber bu yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

Hasar tespiti için Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından görevlilerin binada çalışma yaptığını aktaran Yıldız, "Binamızın sağlam, kullanılabilir, az hasarlı olduğu şeklinde raporumuz hazır. Hastanenin kolonlarıyla ilgili mühendislerden aldığımız raporlarda da herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edildi." dedi.

- "500 ton demir döşedik"

Binanın inşasında mekanik formeni olarak görev alan ve halen hastanede teknik personel olarak görev yapan Osman Kayacan da binanın yapımında temellerin çok sağlam yapıldığını belirterek, şunları aktardı:

"Projede 60 santimetre olan kolonları biz 1 metre yaptık. Demirlerin aralarına parmaklarımız bile girmiyordu. Yine temel basılırken 500 ton demir döşendi alt tarafa. Depremden sonra ilk geldiğimde ön tarafta, yolda yaklaşık 2 metre bir çukur gördüm, 'eyvah' dedim, hastanemizde bir zarar olduğunu düşündüm. Ama varınca hastanemizin içinde hiçbir şey yoktu. Sadece deprem sensörleri devreye girmişti, onları da düzelttik."

Depremin ağır etkisinin görüldüğü yerlerden olan İslahiye ilçesinde, devlet hastanesinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binaları da ayakta kalarak hizmet vermeye devam ediyor.











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