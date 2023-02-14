Depreme direnen İslahiye Devlet Hastanesi kesintisiz hizmetini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depreme direnen İslahiye Devlet Hastanesi kesintisiz hizmetini sürdürüyor

AA

Depreme direnen İslahiye Devlet Hastanesi kesintisiz hizmetini sürdürüyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere dayanan İslahiye Devlet Hastanesi, "asrın felaketinin" ilk saatlerinden bu yana vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu çok sayıda binanın yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çok sayıda insan da hayatını kaybetti.

Yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen İslahiye Devlet Hastanesi ise sağlam olduğunu bu depremde gösterdi.

Depremin ardından hastaneye gelen sağlık çalışanları, vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdü.

Hastane Başhekimi Mustafa Yıldız, AA muhabirine depremle birlikte hastanede seferberlik ilan edildiğini, hastaneye gelebilen tüm sağlık çalışanlarının enkaz altından getirilen vatandaşlara müdahale ettiğini ifade etti.

Yaraları sarmaya devam ettiklerini aktaran Yıldız, "Çok şükür bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden çok daha iyi olacağız. Vatandaşlar da bize çok destek veriyor." dedi.

Yıldız, Türkiye'nin dört bir yanından gelen doktor ve sağlık personelinin de görev yaptığını belirterek, "Onlarla beraber sahadayız, köylerimizi ziyaret ediyoruz, doktor ve eczane hizmeti veriyoruz. Milletimiz sağ olsun yardımları buraya fazlasıyla gönderdi, yanımızda olduklarını biliyoruz, hepsinden Allah razı olsun, devletimiz de burada, hiçbir sıkıntımız yok. Yavaş yavaş hep beraber bu yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

Hasar tespiti için Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından görevlilerin binada çalışma yaptığını aktaran Yıldız, "Binamızın sağlam, kullanılabilir, az hasarlı olduğu şeklinde raporumuz hazır. Hastanenin kolonlarıyla ilgili mühendislerden aldığımız raporlarda da herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edildi." dedi.

- "500 ton demir döşedik"

Binanın inşasında mekanik formeni olarak görev alan ve halen hastanede teknik personel olarak görev yapan Osman Kayacan da binanın yapımında temellerin çok sağlam yapıldığını belirterek, şunları aktardı:

"Projede 60 santimetre olan kolonları biz 1 metre yaptık. Demirlerin aralarına parmaklarımız bile girmiyordu. Yine temel basılırken 500 ton demir döşendi alt tarafa. Depremden sonra ilk geldiğimde ön tarafta, yolda yaklaşık 2 metre bir çukur gördüm, 'eyvah' dedim, hastanemizde bir zarar olduğunu düşündüm. Ama varınca hastanemizin içinde hiçbir şey yoktu. Sadece deprem sensörleri devreye girmişti, onları da düzelttik."

Depremin ağır etkisinin görüldüğü yerlerden olan İslahiye ilçesinde, devlet hastanesinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binaları da ayakta kalarak hizmet vermeye devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7.6'lık depreme canlı yayında yakalanan DHA muhabirleri o anları anlattı
YEREL HABERLER 7.6'lık depreme canlı yayında yakalanan DHA ...
Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
Bakan Kurum: Tarihin en büyük afet konut projesini 1 yılda tamamlayacağız
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Tarihin en büyük afet konut projesini 1 ...
(Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, AFAD 112 ACİL MERKEZİNDE KONUŞTU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ...
(Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, AFAD 112 ACİL MERKEZİNDE KONUŞTU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ...
Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
YEREL HABERLER Gaziantep OSB'de fabrikalar yeniden üretime başladı
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE DEPREMİN ETKİSİ İLE 3 DEV ÇUKUR OLUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE DEPREMİN ETKİSİ İLE 3 DEV ...
İslahiye'de depremler sırasında devrilen 2 vagon vinç yardımıyla kaldırıldı
YEREL HABERLER İslahiye'de depremler sırasında devrilen 2 vagon vinç ...
Gaziantep´te depremin etkisi ile 3 dev çukur oluştu
YEREL HABERLER Gaziantep´te depremin etkisi ile 3 dev çukur oluştu
Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımda bulunan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon amaçlı ...
/yeniden// Gaziantep'te 3 bin kişilik 'Kalyon Konteyner Kent' kuruluyor
YEREL HABERLER /yeniden// Gaziantep'te 3 bin kişilik 'Kalyon ...
(Görüntülü)- GAZİANTEP&#039;TE 3 BİN KİŞİLİK KALYON KONTEYNER KENT KURULUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)- GAZİANTEP'TE 3 BİN KİŞİLİK KALYON ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE 3 BİN KİŞİLİK KALYON KONTEYNER KENT KURULUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE 3 BİN KİŞİLİK KALYON ...
Gaziantep'te 3 bin kişilik 'Kalyon Konteyner Kent' kuruluyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin kişilik 'Kalyon Konteyner Kent' ...
Hindistan'dan gelen ekip, deprem bölgesinde hayat kurtarmaya destek veriyor
YEREL HABERLER Hindistan'dan gelen ekip, deprem bölgesinde hayat ...
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Gaziantep'te incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Gaziantep'te ...
(Görüntülü)ŞENTOP, İSLAHİYE&#039;DE KURULAN KONTEYNER KENT VE MERKEZDEKİ ÇADIR ALANINI ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞENTOP, İSLAHİYE'DE KURULAN KONTEYNER ...
(Görüntülü)MECLİS BAŞKANI ŞENTOP AFET BÖLGESİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)MECLİS BAŞKANI ŞENTOP AFET BÖLGESİNDE
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 ...
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binayla ilgili ...
Tacikistan'dan gelen 50 kişilik ekip deprem bölgesinde hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Tacikistan'dan gelen 50 kişilik ekip deprem ...
(Görüntülü)NURDAĞI&#039;NDA ÇADIRLAR KÖYLERE ULAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)NURDAĞI'NDA ÇADIRLAR KÖYLERE ULAŞTI
(Görüntülü) TBMM BAŞKANI ŞENTOP KALYON KONTEYNER KENTTE İNCELEME YAPTI- 1
YEREL HABERLER (Görüntülü) TBMM BAŞKANI ŞENTOP KALYON KONTEYNER ...
Deprem bölgesinde öğretmeniyle enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde öğretmeniyle enkaz altındakilere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.