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GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde iletişim 91 baz istasyonuyla sağlanıyor.

Depremden önce 36 baz istasyonu bulunan Nurdağı ilçesinde konteyner kent ve AFAD Koordinasyon Merkezi başta olmak üzere 18 mobil baz istasyonu yerleştirildi. İlçede aktif baz istasyonu sayısı 50'ye ulaştı.

İslahiye ilçesinde de depremden önce 41 baz istasyonu hizmet verirken, uygun noktalara 8 mobil baz istasyonu daha yerleştirilmesiyle aktif baz istasyonu sayısı 41 oldu.

Gaziantep'e 247 jeneratörün sevki yapıldı, ücretsiz internet hizmeti için mobil baz istasyonlarına "wi-fi entegrasyon"ları gerçekleştirildi.

İki ilçede konteyner kent ve çadır kentlere de sabit baz istasyonları kurulacak.

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