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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuveytli Bakan May Jasem Al Baghli, deprem bölgesini ziyaret etti

AA

Kuveytli Bakan May Jasem Al Baghli, deprem bölgesini ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Kuveyt Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanı ve Kadın ve Çocuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı May Jasem Al Baghli, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

Al Baghli ve Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep kent merkezinde arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanları inceledi.

Festival Park Alanı'nda kurulan çadırları da ziyaret eden ikili, çocuklarla yakından ilgilendi, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Al Baghli, gazetecilere, maddi ve manevi olarak Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Kuveyt halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Al Baghli, "Ayni ve nakdi yardımları sunmak için 12 saat boyunca "Kuveyt yanınızda" kampanyası başlattık. Allah'a şükür bu süreç başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu yardımlar, ancak böyle bir dayanışma sonucunda ortaya çıkar. Suriye ve Türkiye'de depremzedelere her zaman destek vermeye hazırız." dedi.

Büyükelçi Sönmez ise Kuveyt'in depremin hemen ardından maddi ve manevi Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Kuveyt'in enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma ekibi de gönderdiğini dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

"'Kuveyt yanınızda' başlığıyla ülkede bir yardım kampanyası düzenlendi ve 12 saat boyunca insanlar televizyonlarda canlı yayında bağışlar yaptılar. 70 milyon dolarlık bir rakam oldu, sadece 12 saat içinde. Onun dışında pek çok devlet kurumu ve tüm sivil toplum kuruluşu, hayır organizasyonu, bireysel duyarlı vatandaşlar, şirketler çok ciddi miktarlarda bağışlarını hemen harekete geçirdiler. Biz büyükelçilik olarak ayni yardımları organize ettik. İki gün önce Türk Hava Yolları kargo uçağımız kalktı. Bin adet çadır getirdi."

İkiliye ziyaretleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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