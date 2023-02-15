Hemşirelerin deprem sırasında kuvözde bulunan bebekleri koruma çabası kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşirelerin deprem sırasında kuvözde bulunan bebekleri koruma çabası kamerada

AA

Hemşirelerin deprem sırasında kuvözde bulunan bebekleri koruma çabası kamerada

GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, hemşirelerin deprem anında kuvözde tedavi gören bebekleri koruma çabası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 04.17'deki 7,7 büyüklüğündeki deprem anı, Medical Point Hastanesi'nin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastanenin yoğun bakımında kuvözde tedavi gören bebeklerin bulunduğu alandaki görüntülerde, kuvözlerin sallanması yer alıyor.

İki hemşirenin kuvözleri tutmasının ardından servise gelen başka bir hemşirenin önündeki kuvözü tutarak bebeklerin zarar görmesini engellemesi de görülüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nurdağı'ndaki ikinci el oto alım-satım merkezinde büyük tahribat
YEREL HABERLER Nurdağı'ndaki ikinci el oto alım-satım merkezinde ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE DEPREM ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE DEPREM ANINA AİT YENİ ...
(Görüntülü) (ÖZEL) DEPREM KÖYÜ ORTADAN İKİYE BÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) DEPREM KÖYÜ ORTADAN İKİYE BÖLDÜ
Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler ortaya ...
GAZİANTEP-GAZİANTEP'TE DEPREM ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER GAZİANTEP-GAZİANTEP'TE DEPREM ANINA AİT YENİ ...
Deprem köyü ortadan ikiye böldü
YEREL HABERLER Deprem köyü ortadan ikiye böldü
GAZİANTEP- (ÖZEL) DEPREM KÖYÜ ORTADAN İKİYE BÖLDÜ
YEREL HABERLER GAZİANTEP- (ÖZEL) DEPREM KÖYÜ ORTADAN İKİYE BÖLDÜ
Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında ...
Kuveytli Bakan May Jasem Al Baghli, deprem bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kuveytli Bakan May Jasem Al Baghli, deprem bölgesini ...
(Görüntülü)GAZİANTEP - NEÇİRVAN BARZANİ &#039;HEPİMİZ KARDEŞİZ&#039; Neçirvan Barzani, depremden etkilenen Gaziantep?i ziyaret etti (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - NEÇİRVAN BARZANİ 'HEPİMİZ ...
IKBY Başkanı Barzani, depremden etkilenen İslahiye ilçesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER IKBY Başkanı Barzani, depremden etkilenen İslahiye ...
Neçirvan Barzani, depremden etkilenen Gaziantep´i ziyaret etti (2)
YEREL HABERLER Neçirvan Barzani, depremden ...
Göçükten çıkarılarak "Enkaz" adı verilen kedi, arama kurtarma ekibinin maskotu oldu
YEREL HABERLER Göçükten çıkarılarak "Enkaz" adı verilen kedi, arama ...
(Görüntülü)NEÇİRVAN BARZANİ, DEPREMDEN ETKİLENEN GAZİANTEP?İ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)NEÇİRVAN BARZANİ, DEPREMDEN ETKİLENEN ...
(Görüntülü)7.6&#039;LIK DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANAN DHA MUHABİRLERİ O ANLARI ANLATTI - YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü)7.6'LIK DEPREME CANLI YAYINDA ...
IKBY Başkanı Barzani, depremden etkilenen Gaziantep'i ziyaret etti:
YEREL HABERLER IKBY Başkanı Barzani, depremden etkilenen Gaziantep'i ...
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde iletişim 91 baz istasyonuyla sağlanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde iletişim ...
Neçirvan Barzani, depremden etkilenen Gaziantep´i ziyaret etti
YEREL HABERLER Neçirvan Barzani, depremden ...
7.6'lık depreme canlı yayında yakalanan DHA muhabirleri o anları anlattı - Yeniden
YEREL HABERLER 7.6'lık depreme canlı yayında yakalanan DHA ...
Depreme direnen İslahiye Devlet Hastanesi kesintisiz hizmetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Depreme direnen İslahiye Devlet Hastanesi kesintisiz ...
7.6'lık depreme canlı yayında yakalanan DHA muhabirleri o anları anlattı
YEREL HABERLER 7.6'lık depreme canlı yayında yakalanan DHA ...
Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
Bakan Kurum: Tarihin en büyük afet konut projesini 1 yılda tamamlayacağız
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Tarihin en büyük afet konut projesini 1 ...
(Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, AFAD 112 ACİL MERKEZİNDE KONUŞTU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.