BAE'nin Ankara Büyükelçisi: "Türkiye bu krizden kardeşlik ve dostlukla daha güçlü çıkacak"

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GAZİANTEP (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye'nin daha güçlü çıkacağına inandığını söyledi.

Zahiri, BAE'nin depremlerden etkilenen Gaziantep'te kurduğu sahra hastanesinin açılışında, AA muhabirine açıklama yaptı.

Sahra hastanesinin BAE'nin deprem bölgesine sunduğu yardım ve hizmetin bir parçası olduğunu belirten Zahiri, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekiplerinin bulunduğunu ve depremzedelere yardım dağıttıklarını anlattı.

Said Sani ez-Zahiri, "Biz biliyoruz ki inşallah, Türkiye bu krizden kardeşlik ve dostlukla daha güçlü çıkacak." dedi.

BAE'nın Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açtığı, 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yataklı sahra hastanesinde depremden etkilenenlere tedavi hizmeti sunuluyor.

- Asrın felaketinin ardından BAE'den Türkiye'ye yardımlar

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve BAE Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında, tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirilmişti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (yaklaşık 942 milyon TL) nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu.

BAE Kızılayının, Türkiye ve Suriye'ye destek için başlattığı "İyilik Köprüleri" yardım kampanyası kapsamında, iki hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanacak.

Ayrıca BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu çerçevede şimdiye kadar, Türkiye ve Suriye'ye 60 yardım uçağı gönderdiği belirtilmişti.

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