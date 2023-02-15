BAE'nin depremzedeler için İslahiye'de kurduğu sahra hastanesi yaraları sarıyor

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GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kurduğu sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.

Depremin 4'üncü gününde hasta kabulüne başlayan hastanede, 15'i doktor yaklaşık 50 personel görev yapıyor.

Yaklaşık 50 yatak kapasiteli sahra hastanesinde, ameliyathane, acil, yoğun bakım, psikolog ve aile hekimi gibi bölümler yer alıyor.

Hastanenin direktörü Tuğgeneral Sarhan Al Neyadi, AA muhabirine, depremin ardından BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın emirleriyle bölgeye geldiklerini söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün tüm imkanları seferber ettiğini ve bir gün içerisinde hasta kabulüne başladıklarını aktaran Neyadi, "Deprem bölgesindeki yıkıcı etkinin etkisinde kalan kardeşlerimize yardım etmek için buradayız. Kaybı olan ailelere başsağlığı diliyorum. Depremzedelere tıbbi açıdan yardımcı olabilecek çok geniş kapasiteli hastaneyle buraya geldik ve insanlara yardım edeceğiz." diye konuştu.

İslahiye'deki Türk sağlık yetkilileriyle bire bir koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade eden Neyadi, "Türk hastanelerinden doktorlar da buraya geldi, onlarla beraber koordineli bir şekilde takım olarak çalışıyoruz. Tek bir vücut olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acilimiz de 7/24 hizmet veriyor." dedi.

Kriz yönetim masasını ziyaret ettiğini anlatan Neyadi, "İnanıyorum ki Türkiye bu felaketin üstesinden gelecektir. Çünkü merkezdeki kriz yöneticilerinin ne kadar profesyonel olduğunu ve işlerini ne kadar iyi şekilde yaptıklarını bire bir gördüm." ifadelerini kullandı.



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