Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Yaklaşık 200 konutumuz enkaz haline gelmiş durumdaydı. Bunların arama tarama faaliyetlerini tamamen bitirdik." dedi.

Ekinci, ilçedeki koordinasyon merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"İslahiye ilçesindeki vatandaşlarımızın problemlerini giderme çabası içerisindeyiz. Halen hasar tespitlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 200 apartman enkaz haline gelmiş durumdaydı. Bunların arama tarama faaliyetlerini tamamen bitirdik. 2 bine yakın kişi arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldı. Ekiplerimizi peyderpey Kahramanmaraş ve Hatay'a göndermeye gayret ediyoruz."

Ekinci, ilçede 6 bine yakın çadırı vatandaşlara dağıttıklarını, 6 çadır kent oluşturduklarını ve buralarda vatandaşların gıda, giyim, yeme, içme gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını, yaşamı normale döndürme adına çalışmaların devam ettiğini belirtti.

- "Konteynerler gelmeye başladı

İkinci etapta yapılacak çalışmaların bulunduğunu aktaran Ekinci, "Konteyner kentlerimizi kurmak. Onların da yerlerini belirledik. Planlamalarımızı yaptık. Gelmeye başladı. Bir taraftan da konteyner kentlerimizi oluşturuyoruz. Öncelikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İstanbul ve Türkiye'nin değişik illerinden gelen belediye, sivil toplum kuruluşları ile AFAD'ın çalışanlarıyla birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir an önce giderme gayreti içerisindeyiz. Şükürler olsun İslahiye'de biraz da olsun kontrol altına alabildik diyebilirim. Bundan sonra daha huzurlu refah içerisinde yaşanacak bir İslahiye'yi oluşturmak olacaktır." dedi.

- 1368 kişi hayatını kaybetti

İlçede şu ana kadar 1368 kişinin hayatını kaybettiğini, 1500 civarında yaralının bulunduğunu ifade eden Ekinci, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybedenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra cenaze beklemiyoruz. Sağlık hizmetlerimizde bir aksaklığımız yok. Eczane ve gıda ihtiyacımız yok. AFAD ve TOKİ tarafından planlanan konteynerlerin gelmesinde fayda var. Bir taraftan geliyor ancak ne kadar gelirse o kadar faydası var. Konteyner ihtiyacımız oluşabilir. Bunları giderirsek çok daha sağlıklı sonuca ulaşırız diye düşünüyorum."

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