Depremde yaşamını yitiren ailenin köpeğine Gaziantep'te veterinerler bakacak

GAZİANTEP (AA) - Hatay'da depremde yaşamını yitiren bir ailenin köpeğinin bakımını, Gaziantep Büyükşehir Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki veterinerler yapacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan kedi ve köpekler Gaziantep'teki merkeze getiriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, kendileri için tüm canlıların hayatının önemli olduğunu söyledi.

Depremden etkilenen çok sayıda sokak hayvanının Doğal Hayatı Koruma Parkına getirildiğini belirten Özsöyler, "Çünkü bölgenin en kapsamlı hastanesi ve hekimleri grubu bizde. Bunlara hekim arkadaşlar 24 saat hizmet verip, tedavi ve bakımlarını üstlendiler." dedi.

Özsöyler, Hatay'da AFAD tarafından 6. gün kurtarılan ve Terrier cinsi bir köpeğin kendilerine getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tabii bu köpeğimiz bize getirildiğinde sahiplerinin vefat ettiğini öğrenince çok üzüldük. Geldiğinde psikolojisi de biraz bozuktu, aynı zamanda altı günden beri aç ve susuz kalmıştı. Hemen hekim arkadaşlarımız damar yollarını açtı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Şu anda durumu normalleşmeye başladı. Bu köpeğimizi veteriner hekim arkadaşlarımız sahiplendi ve bu hayvanımıza 'Afet' adını koydular. 'Afet' artık bizim barınağımızın maskotu olacak. Diğer hayvanımız ise Nurdağı'nda göçük altında kalmıştı. Onun sahipleri yaşıyor. Onun da arka sağ ayağında bir kırık var. Onun önce genel durumunu düzelttikten sonra ameliyata alacaklar. Bu şekilde gelen hastaların hepsine biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz çünkü bizim için her canlı çok önemli."



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