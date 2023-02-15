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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nurdağı'nda deprem nedeniyle mısır ve buğday siloları da hasar gördü

AA

Nurdağı'nda deprem nedeniyle mısır ve buğday siloları da hasar gördü

GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasar gören silolardaki tonlarca mısır ve buğday çeşitli kentlere sevk ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ilçedeki bir lisanslı depoda da hasara neden oldu.

Sarsıntının ardından yıkılan silolardaki mısırlar alana döküldü.

Yetkililer, mısır ve buğdayın çeşitli kentlere sevk edilmesi için çalışma başlattı.

Tırlara yüklenen ürünler, Şanlıurfa, Elazığ, Eskişehir ve Ankara'daki alanlara gönderiliyor.

Öte yandan, bölgeye yakın Gökçedere Mahallesi'nde ise evlerin ve yolların yanı sıra mezarlıkta yarıklar oluştuğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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