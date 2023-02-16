İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu

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GAZİANTEP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazilerde kayma ile uzun ve derin yarıklar oluştu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, İslahiye'de de hasara yol açtı.

Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki arazilerde oluşan kayma ile uzun ve derin yarıklar, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Arpa tarlasında sulama için açılan arkların kayması ve oluşan yarıklar dron ile görüntülendi.

Öte yandan, depremlerin ardından kaya parçalarının demir yoluna yuvarlandığı görüldü.

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