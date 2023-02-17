BAE'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurduğu sahra hastanesine 2 tır tıbbi malzeme geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, BAE'nin kurduğu sahra hastanesi depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor.

BAE'den uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen 20 paletlik tıbbi malzeme 2 tıra yüklenerek, İslahiye'deki sahra hastanesine ulaştırıldı.

Yardımların süreceği öğrenildi.

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