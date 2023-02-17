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İslahiye'deki yüzme havuzu depremzedeler için çamaşırhaneye dönüştürüldü

AA

İslahiye'deki yüzme havuzu depremzedeler için çamaşırhaneye dönüştürüldü

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ/ADSIZ GÜNEBAKAN - "Asrın felaketi"nin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki yüzme havuzu tesisleri, depremzedelerin banyo ve çamaşır yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaraların sarılmasına devam ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve, AA muhabirine depremin ardından hızlı bir şekilde sahaya indiklerini, en önemli sorun olan su konusunu beldeler de dahil olmak üzere iki günde çözdüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesince kurulan 66 kişilik dağıtım timi ile depremin ilk gününden bu yana depremzedelere gıda dağıtımı yaptıklarını ifade eden Kördeve, ilçedeki konteyner tuvalet ihtiyacının da karşılandığını aktardı.

Depremzedelerin duş ve çamaşır yıkama ihtiyacını sahada gördükten sonra Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatlarıyla çalışma yaptıklarını dile getiren Kördeve, ilçedeki yüzme havuzu tesislerinin bu hizmete tahsis edildiğini bildirdi. Kördeve, şöyle konuştu:

"Tesiste 20 vatandaşın duş alabileceği kabinler oluşturduk. 10 çamaşır makinesi, 10 kurutma makinesinin montajını tamamladık. Bugün bu tesisimiz depremzedelerin hizmetine açılıyor. Vatandaşların giriş ve çıkışlarını düzenli sağlamak amacıyla bu tesisin ön tarafında irtibat çadırı kurduk. İnsanların duş ve çamaşır ihtiyaçlarını gidermesi için gerekli olan malzemelerin tamamı stoklarımızda bulunmakta. Saç kurutma makinelerini de koyduk. İslahiye'deki tüm depremzedeler için bunun yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Yer araştırmalarını yaptık. Fevzipaşa, Boğaziçi ve Yeşilyurt beldelerimizde de birer tane, daha küçük olmak kaydıyla duş kabinleri kuracağız."

Kördeve, çadır kentlerdeki elektrik ve soba ihtiyacının da karşılandığını, 5 kamp alanında kurdukları sağlık kabinlerinde İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nden hekimlerin hizmet verdiğini anlattı.

Depremzedelerden Mustafa Beyer ise tesisin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını, İslahiye'de şartların günden güne iyileştiğini kaydetti.


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