Depremde kaybettiği eşinin "Ben öleyim, sen kal" sözlerini unutamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde kaybettiği eşinin "Ben öleyim, sen kal" sözlerini unutamıyor

AA

Depremde kaybettiği eşinin "Ben öleyim, sen kal" sözlerini unutamıyor

GAZİANTEP (AA) - BASİR GÜLÜM/MEHMET AKİF PARLAK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki evinin enkazında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Songül Güneş, olay anını anlatırken hüzünle geçmişi yad etti.

Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden, hayatının geri kalanına oğlu Mahmut ile devam edecek olan Songül Güneş, AA muhabirine, enkaz altında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Acılı anne, olay anının aklından çıkmadığını ifade ederek, deprem sırasında sarsıntının şiddetinin her geçen saniye daha da arttığını söyledi.

Deprem olmaya başladığında ilk aklına gelen şeyin dua etmek olduğunu vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Evimiz yol üstündeydi, araçlar geçtikçe sallanıyorduk zaten. Depremin ilk sarsıntısı olduğunda eşimle el ele tutuştuk hızla çocukların olduğu odaya gitmeye çalıştık. O sırada eşim odaya girebildi ancak ikinci sarsıntı beni geriye doğru fırlattı. İçerideyken çok seslendim ama sesimi duyan olmadı. Ben, kurtulabileceğimi hiç düşünmemiştim. Zaten çocuklarımdan ve eşimden ümidi kesmiştim. Çünkü hiç ses gelmiyordu. Sabaha kadar bağırdım ama hiç ses alamadım. 'Ela, Musa, Resul, Mahmut' diye bağırdım durdum. Ama hiç ses alamadım. Ufacık bir ses alsaydım belki bir şeyler yapabilirdim."

Bir anda evdeki eşyaların üzerine devrildiğini ve evlerinin yıkıldığını aktaran Güneş, "Olduğum yere oturup kaldım. Ayağım demirle fayans arasına geldi ve ayağımdan kan akmaya başladı. O anda Allah'ın hikmeti hiç korkmadım. Hemen çevrede bulunan ne varsa kan kaybından ölmeyeyim diye yaranın olduğu yere attım. Sarsıntı yavaşlamaya başladı. Sürekli dua ettim. Çocuklarımın ve eşimin sesimi duyamıyordum." diye konuştu.

Güneş, yıkıntılar arasından ilk olarak 8 yaşındaki çocuğunun akrabaları tarafından çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben duyuyordum ama onlar beni duymuyordu. Yeğenim ışıkla gezinirken benim olduğum yere geldi ve beni ufak bir delikten fark etti. O sırada bağırdım, duydu beni. Sonra hemen çalışmaya başladılar. Yeğenim betonu az az kırarak yanıma kadar geldi. Yeğenim sıkışan bacağımı çıkarmaya çalıştı. Ben de hiç uğraşmamasını söyledim. Bacağımı oradan çıkarmak için 3 saat uğraştı çocuk. Beni kaldırmak istedi ancak yer dar olduğu için hareket edemiyorduk. Akrabalarımın uğraşı sonrasında enkaz altından çıkardılar. Dışarda yağmur, kar, soğuk herkes donuyordu. Ezilen bacağım çok fena acıyordu. Hastaneye geldikten sonra da hemen ameliyata aldılar."

Songül Güneş, 6 kişilik bir aile olduklarını ve bir kızını, 2 oğlunu ve eşini kaybettiğini ifade ederek, "Onlardan 5 gün sonra haber alabildim. Çünkü yerlerini bilmiyorduk. Ben ayakta olsaydım yerlerini bildiğim için mücadele ederdim. Yerlerini bulamadıkları için hepsinin cenazesi 5 gün sonra çıkarılabildi." dedi.

Eşiyle anılarını anlatırken hüzünlenen Güneş, şunları dile getirdi:

"Eşim sürekli 'Ben öleyim sen kal, sen çocukları toplarsın ben toparlayamam onları. Sen annesin hem çalışırsın hem çocuklara bakabilirsin.' derdi. Onun için mezarı başına gidince neler hissedeceğim bilmiyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Nur içinde yatsınlar. Ameliyattan çıktıktan sonra büyük oğlumu rüyamda gördüm, 'Anne kalsana, anne kalsana.' diyordu. Öbürlerini hiç görmedim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Babacan: Seçim zamanı ile ilgili herkes anayasaya uymak zorunda - Yeniden
YEREL HABERLER Ali Babacan: Seçim zamanı ile ilgili herkes anayasaya ...
Ali Babacan: Seçim zamanı ile ilgili herkes anayasa uymak zorunda
YEREL HABERLER Ali Babacan: Seçim zamanı ile ilgili herkes anayasa ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;İN 2 İLÇESİNE DEPREMZEDELER İÇİN 5 BİN 472 EV VE KONTEYNER KURULUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'İN 2 İLÇESİNE ...
(Görüntülü) AFETZEDELERİN TAŞINMA TELAŞINA &#039;DEPREM TARİFESİ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) AFETZEDELERİN TAŞINMA TELAŞINA ...
Polisin depremzedeleri kurtarma ve açık alanlara yönlendirme çabası telsiz konuşmasında
YEREL HABERLER Polisin depremzedeleri kurtarma ve açık alanlara ...
"En acı 17 Ağustos"ta doğdu, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER "En acı 17 Ağustos"ta doğdu, Kahramanmaraş depreminde ...
İslahiye'deki yüzme havuzu depremzedeler için çamaşırhaneye dönüştürüldü
YEREL HABERLER İslahiye'deki yüzme havuzu depremzedeler için ...
BAE'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor
YEREL HABERLER BAE'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor
Gaziantep'in 2 ilçesine depremzedeler için 5 bin 472 ev ve konteyner kuruluyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in 2 ilçesine depremzedeler için 5 bin 472 ...
Kahramanmaraş Havalimanı'nda deprem yoğunluğu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Havalimanı'nda deprem yoğunluğu
Gaziantep- Afetzedelerin taşınma telaşına 'deprem tarifesi' 
YEREL HABERLER Gaziantep- Afetzedelerin taşınma telaşına 'deprem ...
GAZİANTEP- AFETZEDELERİN TAŞINMA TELAŞINA 'DEPREM TARİFESİ' 
YEREL HABERLER GAZİANTEP- AFETZEDELERİN TAŞINMA TELAŞINA 'DEPREM ...
(Görüntülü)DEPREMDE HASTANENİN BAHÇESİNDE VE ÇEVRESİNDE YARIK VE KIRIKLAR OLUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE HASTANENİN BAHÇESİNDE VE ...
(Görüntülü)TARİHİ KURTULUŞ CAMİİ?NİN KUBBE VE MİNARELERİ, DEPREMDE YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TARİHİ KURTULUŞ CAMİİ?NİN KUBBE VE ...
(Görüntülü)GAZİANTEP?TE, DEPREMDE BETON MİKSERİ BEŞİK GİBİ SALLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP?TE, DEPREMDE BETON MİKSERİ BEŞİK ...
Depremde hastanenin bahçesinde ve çevresinde yarık ve kırıklar oluştu
YEREL HABERLER Depremde hastanenin bahçesinde ve çevresinde yarık ve ...
Gaziantep´te, depremde beton mikseri beşik gibi sallandı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, depremde beton mikseri beşik gibi ...
Depremde TMO'nun siloları da yıkıldı; tonlarca mısır çevreye saçıldı
YEREL HABERLER Depremde TMO'nun siloları da yıkıldı; tonlarca mısır ...
Tarihi Kurtuluş Camii´nin kubbe ve minareleri, depremde yıkıldı
YEREL HABERLER Tarihi Kurtuluş Camii´nin kubbe ve minareleri, ...
(Görüntülü) Nurdağ&#039; da TMO&#039; nun mısır siloları yerle bir oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Nurdağ' da TMO' nun mısır ...
İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun yarıklar oluştu
YEREL HABERLER İslahiye'de deprem nedeniyle tarlalarda kayma ve uzun ...
(Görüntülü)(ÖZEL) - DEPREMİN VURDUĞU KIRSAL MAHALLEDE 256 KİŞİ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)(ÖZEL) - DEPREMİN VURDUĞU KIRSAL MAHALLEDE ...
(Görüntülü)Mİ-17 TİPİ HELİKOPTERLER, DEPREMLERDE YARALANAN 444 KİŞİYİ TAŞIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)Mİ-17 TİPİ HELİKOPTERLER, DEPREMLERDE ...
Depremin vurduğu kırsal mahallede 256 kişi öldü
YEREL HABERLER Depremin vurduğu kırsal mahallede 256 kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.