Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü gözaltına aldı.

Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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