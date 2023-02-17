Yeryüzü Çocukları Derneği depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Yeryüzü Çocukları Derneği, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle Gaziantep'teki depremzede çocukların yüzünü güldürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'te, çadırlarda kalan depremzede çocuklar için, kamu kurumlarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları da aktiviteler gerçekleştiriyor.

Çocukların yaşadıkları travmanın etkilerinin hafiflemesi ve yüzlerinin gülümsemesi amacıyla harekete geçen Yeryüzü Çocukları Derneği, kent merkezindeki Masal Parkı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle büyük bir çadır kurdu.

İçinde oyun olanları ve oyuncaklar bulunan çadırda psikososyal destek verilen depremzede çocuklara yönelik resim çizme, boyama, halat çekme, çuval yarışı, masal ve hikaye saati, kukla gösterileri, sanat ve beceri atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Havanın güzel olduğu zamanlarda ise etkinlikler, açık alanlarda uzmanlar eşliğinde yapılıyor.

Yeryüzü Çocukları Derneğinin psikososyal destek birimi sorumlusu Betül Albayrak, AA muhabirine, büyük bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yaraları sarmak için deprem bölgesinde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Burada çocuk dostu bir alan oluşturduk. Amacımız çocukların sosyalleşebileceği alanlar oluşturmaktır. Farklı istasyonlar kurarak çocukların normalleşmeye hızlı şekilde adapte olması için çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul'dan gelen ekibimiz var burada, bize katılan gönüllülerimiz var, bu işin sürekli olmasını istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Gönüllülerimiz psikolog, psikolojik danışman ya da sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor. İhtiyaca yönelik diğer illerde de çalışmalar yürütmek istiyoruz. Planlarımız var, alanlara gideceğiz. Uzmanlarımız, çocuklarımızla oyunlar oynuyor, onlara her alanda eşlik ediyor."





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