Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gaziantep'teki deprem bölgelerini gezdi

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GAZİANTEP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Nurdağı'ndaki Fatih Millet Camisi'nde afetzedelerle cuma namazını kıldı, depremde hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Çavuşoğlu, ardından yetkililerden bilgi alıp, çadır, konteyner ve geçici yapıların yer aldığı bölgeleri inceledi, afetzedelere yemek dağıttı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Afetzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Çavuşoğlu, halkın Miraç Kandili'ni de kutladı.

İslahiye'de ise AFAD Koordinasyon Merkezine geçen Çavuşoğlu, yapımı süren konteyner kent alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra ilçe merkezindeki Demokrasi Meydanı'na gelen Çavuşoğlu, depremzedelerle sohbet etti, çadırda psikososyal destek alan çocuklarla buluştu.

Bakan Çavuşoğlu'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer ilgililer eşlik etti.

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