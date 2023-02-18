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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te depremin üçüncü günü bir tavşanın kurtarılma anı görüntülendi

AA

Gaziantep'te depremin üçüncü günü bir tavşanın kurtarılma anı görüntülendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından tavşanın canlı çıkarılması görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde çöken Müge Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten askerler ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depremin üçüncü günü enkazda bir tavşana rastladı.

Yapılan titiz çalışma sonucu tavşan bulunduğu yerden canlı olarak çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.

Tavşanın enkaz altından çıkarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin ve askerlerin eliyle enkazı temizlemesi, tavşanı çıkarması ile çevredeki vatandaşların "sahibi burada" diye seslenmesi yer alıyor.


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